Depremzede çocukların yüzü bayramda D&R ve "Minika Oyun Çadırları"nda güldü
Türkiye'yi sarsan çifte deprem felaketi sonrası deprem bölgesi için tüm imkanlarını seferber eden Turkuvaz Medya, çocukları da düşündü. Minika'nın ardından D&R ile de deprem bölgesindeki çocuklara yönelik düzenlenen aktivitelerle Ramazan Bayramı'nda çocukların yüzünü güldürdü.
Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından çocuklar için harekete geçen Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika'nın ardından D&R ile de deprem bölgesinde etkinlik düzenledi. D&R çocukların hayatına bayramda dokunurken; afet bölgesinde çocukların yüzü güldürebilmek adına keyifli aktiviteleri hayata geçirdi.
HEM OYUN HEM İKRAM
Çocuklarla birçok etkinlik ve oyun oynanırken, dondurma ve pamuk şeker gibi ikramlarda da bulunuldu. Deprem bölgesindeki çocukların yüzü bir kez daha Turkuvaz ile güldü.
MİNİKA DA DEPREM BÖLGESİNDE
Minika tarafından çocuklara psikososyal destek vermek ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ziyarete açılan çadırlarda çocuklar, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izleyebiliyor.
İçerisinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, kutu oyunlar, yapbozlar, etkinlik kitapları ve malzemelerinin yer aldığı çadırlarda konusunda uzman etkinlik ekipleri de çocuklara çeşitli aktivitelerde eşlik etti.
İçerisinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, kutu oyunlar, yapbozlar, etkinlik kitapları ve malzemelerinin yer aldığı çadırlarda konusunda uzman etkinlik ekipleri de çocuklara çeşitli aktivitelerde eşlik etti.
"ÇOCUK İFTARI" YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Ramazanın ilk günü de "Çocuk İftarı" düzenlenen çadırlarda, 400 çocuğa köfte-ekmek, ayran ve çok özlediklerini söyledikleri patates kızartması dağıtılmıştı. Yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle ramazanı karşılayan çocuklar, iftar sonrasında düzenlenen film gösterimine katılmıştı.
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