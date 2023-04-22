Depremzede çocukların yüzü bayramda D&R ve "Minika Oyun Çadırları"nda güldü

Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından çocuklar için harekete geçen Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika'nın ardından D&R ile de deprem bölgesinde etkinlik düzenledi. D&R çocukların hayatına bayramda dokunurken; afet bölgesinde çocukların yüzü güldürebilmek adına keyifli aktiviteleri hayata geçirdi.

HEM OYUN HEM İKRAM

Çocuklarla birçok etkinlik ve oyun oynanırken, dondurma ve pamuk şeker gibi ikramlarda da bulunuldu. Deprem bölgesindeki çocukların yüzü bir kez daha Turkuvaz ile güldü.