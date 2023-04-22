SON DAKİKA | Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde ulaşıma kapatıldı! Zincirleme kaza
Son dakika haberine göre Bolu Dağı Tüneli istikametinde yaşanan zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Kazaya 1 tır ve 3 otomobil karışırken, ekipler bölgede çalışma başlattı.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Otoyolun İstanbul istikameti Bolu-Düzce il sınırında 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
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