Tuzla'da feci olay! Japon mühendise vinç çarptı hayatını kaybetti
İstanbul Tuzla'da Chmical Explorer adlı gemide sorumlu mühendis olarak çalışan 59 yaşındaki Japon Tatsuo Ozaki, vinç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mühendis vinç raylarında teknik açıdan eksik olan yerlerin fotoğraflarını çekmek istediği sırada ölürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tuzla'da Panama bayraklı Chmical Explorer adlı geminin sorumlu mühendisi Tatsuo Ozaki (59) vincin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ozaki'ye çarpan vinç operatörü Tevrat Ç. (55) gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Tuzla Tersaneler Caddesi'ndeki bir tersanede meydana geldi. Panama bayraklı Chmical Explorer adlı kimyasal madde yüklü geminin sorumlu mühendisi Tatsuo Ozaki, vinç raylarından geminin teknik açıdan eksik olan yerlerinin fotoğraflarını çekmek istedi.
O sırada vinci kullanan Tevrat Ç. gemiye eşya yüklemek için hareket ettirdi. Vinç Japon mühendis Ozaki'ye çarptı. Vinç operatörü Tevrat Ç. ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Tersane çalışanlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Japon mühendisin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Ozaki'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından görevlendirilen yetkililer, Adli Tıp Kurumu'na geldi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin önümüzdeki günlerde Japonya'ya gönderilmesi bekleniyor. Öte yandan polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan vinç operatörü Tevrat Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Bankası o hesapları açıkladı! Başvurmayanın parasını banka devredecek! Aman dikkat! Hazirana kadar tıkla öğren!
- 22 Nisan Dünya günü nedir, neden kutlanır? GOOGLE iklim değişikliği doodle'ı ne anlama geliyor? İklim değişikliği nedenleri ve etkileri
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Ev kadınlarına erken emeklilik rehberi! 15 yılın 3'te 1'i devletten! Çalışan annelere yıpranma payı/prim kapıları açıyor! 12,5-10 yıldan sonra...
- Çay ve fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Çay destekleme ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
- Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Yeni kira düzenlemesi gelecek mi, sınır düşecek mi? Açıklama geldi...
- Yalı Çapkını 30.bölüm fragmanı çıktı mı? Seyran'a evlilik şoku! Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?
- Kargolar ne zaman açılıyor? Bayramda kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras kargo çalışma saatleri 2023!
- Bu besin bayramda kilo almayı önlüyor! Canan Karatay 'Mutlaka tüketin' diyerek uyardı! Özellikle kahvaltıda...
- Bir deri bir kemiğe dönmüştü! Büşra Pekin'in son hali Hollywood yıldızlarına benzetildi! 'Bu sen değilsin' Zayıflık sırrı ise...
- Ateş Kuşları ATV yeni bölüm izle! 21 Nisan Ateş Kuşları 13.bölüm canlı kesintisiz full izle!
- Yalı Çapkını yeni bölüm CANLI izle! 21 Nisan Yalı Çapkını 29. bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!