Tuzla’da feci olay! Japon mühendise vinç çarptı hayatını kaybetti

O sırada vinci kullanan Tevrat Ç. gemiye eşya yüklemek için hareket ettirdi. Vinç Japon mühendis Ozaki'ye çarptı. Vinç operatörü Tevrat Ç. ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Tersane çalışanlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.