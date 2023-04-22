Bayramda kargolar açık mı? Kargolar ne zaman açılıyor? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras kargo çalışma saatleri 2023!

"Kargolar ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kargo gönderilerini bekleyenler, ya da yollamak isteyenler konuya ilişkin detayları araştırıyor. 1 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı kargoların hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, Sürat, PTT, ARAS, MNG, Yurtiçi Kargo bayramda çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte, bayramda kargoların çalışma saatleri 2023!