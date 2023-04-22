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Bayramda kargolar açık mı? Kargolar ne zaman açılıyor? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras kargo çalışma saatleri 2023!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023
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Bayramda kargolar açık mı? Kargolar ne zaman açılıyor? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras kargo çalışma saatleri 2023!

"Bayramda kargolar çalışıyor mu, bugün açık mı?" sorusu Ramazan Bayramı'nın ilk günüyle birlikte sorgulanmaya başladı. Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG Kargo'nun Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösteriyor. Bayramda kargoların hizmet verip vermeyeceği netleşti. Peki, PTT, ARAS, MNG, Yurtiçi Kargo bayramda çalışıyor mu, kaça kadar açık?

"Kargolar ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kargo gönderilerini bekleyenler, ya da yollamak isteyenler konuya ilişkin detayları araştırıyor. 1 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı kargoların hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, Sürat, PTT, ARAS, MNG, Yurtiçi Kargo bayramda çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte, bayramda kargoların çalışma saatleri 2023!

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.

Yurtiçi Kargo: Bayram boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.



Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda bayram boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.

MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram günlerinde kapalı olması bekleniyor.

PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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