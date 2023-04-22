Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın 2. günü (22 Nisan 2023 Cumartesi): Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Niğde ve Karaman hariç), Karadeniz (Zonguldak, Bartın ve Düzce hariç) ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Siirt ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.