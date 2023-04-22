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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023
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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük haritalı hava tahmin raporunda yurt genelinde hafta sonuna yönelik tahminler paylaşıldı. Buna göre yurdun çoğu ilinde sağanak yağış beklenirken sıcaklıkların 16-20 derece arasında değişeceği görüldü. İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük haritalı hava durumu paylaşımında yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın 2. günü (22 Nisan 2023 Cumartesi): Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Niğde ve Karaman hariç), Karadeniz (Zonguldak, Bartın ve Düzce hariç) ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Siirt ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü (23 Nisan 2023 Pazar): İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

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