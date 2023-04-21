İstanbul Fatih’te korku dolu anlar! 4’üncü kattan yere çakıldı! O anlar kamerada

Fatih'de kaldığı otelin 4. katından düşerek hayatını kaybeden görme engelli ve alzheimer hastası 85 yaşındaki turistin yere düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.





Fatih'te dün meydana gelen olayda, görme engelli ve alzaymır hastası 85 yaşındaki Endonezyalı turist kaldığı otelin 4. katından beton zemine düşerek hayatını kaybetmişti.