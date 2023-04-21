İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! 4'üncü kattan yere çakıldı! O anlar kamerada
İstanbul Fatih'te buluan bir otelde kalan 85 yaşındaki görme engelli ve alzheimer hastası turist 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. O anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Fatih'de kaldığı otelin 4. katından düşerek hayatını kaybeden görme engelli ve alzheimer hastası 85 yaşındaki turistin yere düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Fatih'te dün meydana gelen olayda, görme engelli ve alzaymır hastası 85 yaşındaki Endonezyalı turist kaldığı otelin 4. katından beton zemine düşerek hayatını kaybetmişti.
Görme engelli turisttin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaşlı adam, bir kadının yürüdüğü sırada tam önüne düştü.
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