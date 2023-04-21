Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kaç gün tatil? 2023 DİYANET dini günler takvimi

Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte sorusunun cevabı merak konusu oldu. Müslümanlar tarafından yılda iki defa kutlanan dini bayramların ilki olan Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşanırken bir yandan da Kurban Bayramı araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kaç gün tatil?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.