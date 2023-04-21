Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kaç gün tatil? 2023 DİYANET dini günler takvimi
Kurban Bayramı tarihleri araştırılmaya başlandı. Dini bayramların ilki olan Ramazan Bayramı 21 Nisan itibarıyla idrak edilmeye başlandı. Müslümanlar ikinci dini bayram olan Kurban Bayramı tarihlerini merak ediyorlar. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kaç gün tatil? İşte 2023 DİYANET dini günler takvimi...
Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte sorusunun cevabı merak konusu oldu. Müslümanlar tarafından yılda iki defa kutlanan dini bayramların ilki olan Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşanırken bir yandan da Kurban Bayramı araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Kaç gün tatil?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.
2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi
2023 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?
Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü bitiyor.
*2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününden itibaren başlıyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günün de tatil ilan edilmesi halinde bayram tatili hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 gün olacak.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe Arefe
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)
22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)
23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)
27 Haziran 2023 Salı Arefe
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)
01 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)
19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü
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