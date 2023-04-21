23 Nisan 2023 ne zaman, hangi gün? İlk ne zaman kutlandı? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlam ve önemi!

23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusunun cevabı merak konusu oldu. Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu kutlu güne ilişkin detaylar araştırılıyor. 1921'de çıkarılan 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olmuştur. Peki 23 Nisan 2023 ne zaman, hangi gün? İlk ne zaman kutlandı? İşte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi...

23 NİSAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

23 Nisan bu sene pazar gününe denk gelmektedir.