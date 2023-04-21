23 Nisan 2023 ne zaman, hangi gün? İlk ne zaman kutlandı? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı araştırılmaya başlandı. İlk olarak 23 Nisan 1921 yılında kutlanmaya başlayan çocuk bayramı bu yılda yurdun dört bir yanında coşku ve şenlikle kutlanacak. Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu güne dair detaylar merak ediliyor. Peki 23 Nisan 2023 ne zaman, hangi gün? İlk ne zaman kutlandı?
23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusunun cevabı merak konusu oldu. Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu kutlu güne ilişkin detaylar araştırılıyor. 1921'de çıkarılan 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun ile Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olmuştur. Peki 23 Nisan 2023 ne zaman, hangi gün? İlk ne zaman kutlandı? İşte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi...
23 NİSAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
23 Nisan bu sene pazar gününe denk gelmektedir.
23 NİSAN'DA NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.
23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer alıyor.
Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.
23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi.
Kanunun ikinci maddesinin B fıkrasında, "Ulusal Egemenlik Bayramı; 22 Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü" ifadesi yer aldı.
1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.
1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın bir çok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke.
Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurt içinde ve yurtdışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenmiş ruhunu temsil ediyor.
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