İstanbul'da trafik kilitlendi! Bayram yoğunluğu yüzde 80
Son dakika haberi | Bayramın ilk günü İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Yağmurun da etkisiyle trafik adeta kilitlenirken, vatandaşlar araçlarıyla hareket etmekte güçlük yaşadı.
Bayram ziyareti için sokağa çıkan vatandaşlar toplu taşıt araçlarında da yoğunluğa neden oldu. Cevizlibağ Tramvay ve Metrobüs durağında yoğunluk oluştu. Tramvaya ve Metrobüs'e binmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı.
Cevizlibağ, D-100 Karayolu'nda her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu yakasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ateş Kuşları ATV yeni bölüm izle! 21 Nisan Ateş Kuşları 13.bölüm canlı kesintisiz full izle!
- Yalı Çapkını yeni bölüm CANLI izle! 21 Nisan Yalı Çapkını 29. bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? STAR TV 21 Nisan yayın akışı
- Anadolu AÖF SINAV SONUÇ EKRANI | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF e-Kampüs giriş!
- 0,74 ve 0,79 faiz müjdesi geldi! Hesaplama yapıldı, 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL katkı! Tablo tablo konut kredi hesaplaması...
- Kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu son dakika? Kira yardımı ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? 5 bin 250 TL...
- GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Alım yapılacak bölümler, kontenjan sayısı...
- Doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Ücretsiz doğalgaz faturası hangi ay gelecek?
- Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 21 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- YSK seçim sandık görevlileri ne zaman belli olacak, şartları neler? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023 | Kızılay personel alımı şartları neler? Ankara, İstanbul, Malatya...
- Şampiyonlar Ligi finali bilet fiyatları 2023: İstanbul Şampiyonlar Ligi final biletleri ne kadar, nerede satılıyor?