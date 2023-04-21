İstanbul’da trafik kilitlendi! Bayram yoğunluğu yüzde 80

Bayram ziyareti için sokağa çıkan vatandaşlar toplu taşıt araçlarında da yoğunluğa neden oldu. Cevizlibağ Tramvay ve Metrobüs durağında yoğunluk oluştu. Tramvaya ve Metrobüs'e binmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı.