Kadıköy’de facia ucuz atlatıldı! Çürüyen ağaç devrildi

Kadıköy'de kökleri çürüyen ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. 2 otomobilde hasar meydana geldi. Olay, saat 17.30 sıralarında Suadiye Mahallesi, Akın Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kökünden çürüyen ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.