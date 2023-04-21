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6 aracın birbirine girdiği kaza kameralarda! 12 kişi yaralandı kaza böyle geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2023
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6 aracın birbirine girdiği kaza kameralarda! 12 kişi yaralandı kaza böyle geldi

Çorum'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde duramayan araçların çarpıştığı görülüyor.

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