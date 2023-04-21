Depremzedelerin buruk bayram sevinci

"Herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Allah hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ülkemizde böyle afetler yaşatmasın. Allah devletimize zeval vermesin. Bize her türlü imkanı sağladılar. Bundan önceki depremlerde gördük, yaşandı. Onunla arasında dağlar kadar fark var. Çekirdek ailemde bir şey yok ama geniş ailemde baya bir kaybım var. Onların mezarına gitmek isterdim fakat gidemiyorum şu an. Çok buruk bir bayram geçiriyoruz."

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