Depremzedelerin buruk bayram sevinci
Eskişehir’e gelen birçok depremzedenin konakladığı Doğan Aslan Bey KYK Yurdu’nda bayram namazı kılındı. Buruk bayram sevinci yaşayan depremzedeler, konakladıkları yurtta cemaat oluşturarak imamın arkasında saf tuttu. Namazın ardından tekbirler getiren cemaat, birbiriyle bayramlaştı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hissedilen depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar farklı şehirlere giderek yeni hayatlar kurmaya başladı. Eskişehir'e gelen depremzedelerin de bir kısmı Doğan Aslan Bey KYK Yurdu'na yerleşti.
Ramazan ayının ardından bayram sabahı İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen imam yurda gelerek depremzedelere bayram namazı kıldırdı. Buruk bayram sevinci yaşayan depremzedeler, konakladıkları yurtta cemaat oluşturarak imamın arkasında saf tuttu. Namazın ardından tekbirler getiren cemaat, birbiriyle bayramlaştı.
"ÇOK BURUK BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ"
Hatay'ın Antakya İlçesi'nde depreme yakalanan ve Eskişehir'e gelerek Doğan Aslan Bey KYK Yurdu'nda konaklamaya başlayan Şevki Heybeli, buruk bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Allah hiç kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ülkemizde böyle afetler yaşatmasın. Allah devletimize zeval vermesin. Bize her türlü imkanı sağladılar. Bundan önceki depremlerde gördük, yaşandı. Onunla arasında dağlar kadar fark var. Çekirdek ailemde bir şey yok ama geniş ailemde baya bir kaybım var. Onların mezarına gitmek isterdim fakat gidemiyorum şu an. Çok buruk bir bayram geçiriyoruz."
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