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21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı toplu taşıma bedava mı? Bayramda otobüsler, marmaray, metrobüs, tramvay ücretsiz mi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023
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21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı toplu taşıma bedava mı? Bayramda otobüsler, marmaray, metrobüs, tramvay ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı ile birlikte otoyol ve köprülerin ücretsiz olduğu açıklanmıştı. Resmi tatil olan dini bayramlarda aracı olmadan gezmek isteyen vatandaşlar ise toplu taşımanın bedava olup olmadığını araştırıyor. Peki otobüs, Marmaray, tramvay, vapur bayramda ücretsiz mi? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı toplu taşıma bedava mı?

Ramazan Bayramı ile birlikte otoyol ve köprülerin ücretsiz olduğu açıklanmıştı. Resmi tatil olan dini bayramlarda aracı olmadan gezmek isteyen vatandaşlar ise toplu taşımanın bedava olup olmadığını araştırıyor. Peki otobüs, Marmaray, tramvay, vapur bayramda ücretsiz mi? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı toplu taşıma bedava mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu taşıma 20 Nisan'dan 24 Nisan saat 07.00'ye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir'de ücretsiz olacak.

BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

KGM duyurusuna göre; 20 Nisan 2023 Perşembe günü saat 00:00'dan (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 07:00'a kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi - 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar

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