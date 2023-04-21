Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri çalışma saatleri... 21 Nisan 2023 Bugün Bayramda AVM'ler açık mı, nereler çalışıyor?
Bayramda alışveriş merkezleri açık mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek. 3 gün boyunca sürecek olan bayramda nerelerin açık olup, çalıştığı öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Bayramda AVM'ler açık mı, nereler çalışıyor? İşte 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri çalışma saatleri...
Ramazan Bayramı ile birlikte tatile giren vatandaşlar, AVM'lerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı, resmi tatil sayıldığı için devlet daireleri çalışmayacak. Bunun yanı sıra alışveriş merkezleri gibi sosyal alanların açık olup olmadığı ise merak konusu. Peki bayramda AVM'ler açık mı, nereler çalışıyor?
BAYRAMDA AVM'LER ÇALIŞIYOR MU?
Resmi kurumların kapalı olacağı Kurban Bayramı süresince AVM'ler hizmet vermeye devam ediyor. Ancak AVM'lerin kaçta açılıp kapanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda AVM'ler, öğleden sonra hizmet vermeye başlamıştı. Fakat bu sene AVM'lerin Kurban Bayramı'nda çalışma saatleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.
ÇALIŞMA SAATLERİ
AVM'lerin bayramın birinci günü saat 14.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı düşünülüyor. AVM'ler bayramın diğer günleri ise saat 10.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı öngörülüyor.
Bayram süresince gerçekleştireceğiniz AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.
2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2023 Ramazan Bayramı 1. gün 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. gün 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün 23 Nisan 2023 Pazar
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Ramazan Bayramı tatili 20 Nisan Perşembe öğleden sonra başlıyor. Arefe günü yarım gün tatil kabul edilmekte. Bu yıl bayram hafta sonuna denk geldiği için bayramın ikinci ve üçüncü günü hafta sonuna kalıyor. Bayram tatili toplamda 3.5 gün. Bayramın son günü 23 Nisan Pazar.
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