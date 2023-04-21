Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri çalışma saatleri... 21 Nisan 2023 Bugün Bayramda AVM’ler açık mı, nereler çalışıyor?

Ramazan Bayramı ile birlikte tatile giren vatandaşlar, AVM'lerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı, resmi tatil sayıldığı için devlet daireleri çalışmayacak. Bunun yanı sıra alışveriş merkezleri gibi sosyal alanların açık olup olmadığı ise merak konusu. Peki bayramda AVM'ler açık mı, nereler çalışıyor?

BAYRAMDA AVM'LER ÇALIŞIYOR MU?

Resmi kurumların kapalı olacağı Kurban Bayramı süresince AVM'ler hizmet vermeye devam ediyor. Ancak AVM'lerin kaçta açılıp kapanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.