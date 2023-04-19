Teravih bugün son mu? 2023 Ramazan ayının SON TERAVİH NAMAZI | Ne zaman, hangi gün kılınacak?

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala Müslümanlar, teravih namazının ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in son günleri idrak ediliyor. Bu yıl 29 gün olan Ramazan'da teravih namazının ne zaman sonlanacağı ise merak konusu. Peki en son teravih namazı ne zaman?

SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

2023 Ramazan ayının son teravih namazı 19 Nisan Çarşamba yani Ramazan-ı Şerif ayının 28. gecesi kılınacak.

Son teravih namazının tarihi, İslam takvimine göre belirlenir. İslam takvimi, Ay takvimine göre oluşturulur ve her yıl 11 gün kısadır. Bu nedenle, son teravih namazının tarihi, her yıl 11 gün öne kayar.