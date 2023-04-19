Teravih bugün son mu? 2023 Ramazan ayının SON TERAVİH NAMAZI | Ne zaman, hangi gün kılınacak?
Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala Müslümanlar, teravih namazının ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in son günleri idrak ediliyor. Bu yıl 29 gün olan Ramazan'da teravih namazının ne zaman sonlanacağı ise merak konusu. Peki en son teravih namazı ne zaman?
Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala Müslümanlar, teravih namazının ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in son günleri idrak ediliyor. Bu yıl 29 gün olan Ramazan'da teravih namazının ne zaman sonlanacağı ise merak konusu. Peki en son teravih namazı ne zaman?
SON TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
2023 Ramazan ayının son teravih namazı 19 Nisan Çarşamba yani Ramazan-ı Şerif ayının 28. gecesi kılınacak.
Son teravih namazının tarihi, İslam takvimine göre belirlenir. İslam takvimi, Ay takvimine göre oluşturulur ve her yıl 11 gün kısadır. Bu nedenle, son teravih namazının tarihi, her yıl 11 gün öne kayar.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
1. Rekat
Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.
İmam "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya", cemaat de "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.
İmam ve cemaat "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, imam Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur.
Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.
2. Rekat
Burada imam Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar.
İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.
3. Rekat
Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat Sübhaneke'yi okur.
Sonra imam Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur.
Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.
Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Bu sırada cemaat ve imam birlikte Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyup selam verir.
4. Rekat
Yalnızca imam Euzu Besmele, Fatiha ve Zammı sure okur.
Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur.
Bu sırada cemaat ve imam birlikte Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyup selam verir. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.
*Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravih'in kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.
Teravih Namazı Kaç Rekat?
Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Teravih namazının rekat sayısıyla ilgili sekiz, on, on altı, yirmi, otuz altı, otuz sekiz, kırk gibi sayılar ileri sürülmüştür Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî fakihlerin çoğunluğu, Hz. Peygamber'in vitir dahil yirmi üç rekat namaz kıldığı yolundaki rivayetten ve sahâbe uygulamasından hareketle teravihin yirmi rekat olduğu görüşünü benimsemiştir.
Teravih Namazı Farz Mı?
Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünnettir.
Teravih Namazı Evde Nasıl Kılınır?
Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.
Ezan okunduktan sonra sırayla:
4 Rekât yatsının ilk sünneti
4 Rekât yatsının farzı
2 Rekât yatsının son sünneti
20 Rekât teravih
3 Rekât vitir namazı kılınır.
Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir.
İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır.
Teravih Namazı 8 Rekat Kılınır Mı?
Yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur.
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