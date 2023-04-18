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Kontrolden çıkan araç 60 metreden denize uçtu: 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2023
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Kontrolden çıkan araç 60 metreden denize uçtu: 1 yaralı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç 60 metreden denize uçtu. Sürücü son anda araçtan atlayarak kazadan yaralı kurtuldu.

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