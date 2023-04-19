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İzmir'de feci kaza! Belediye otobüsü duvara çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2023
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İzmir’de feci kaza! Belediye otobüsü duvara çarptı

Son dakika haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye otobüsünün duvara çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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