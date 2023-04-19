Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza! Raylarda hasar oluştu seferler aksadı

Metro İstanbul'dan aksamalar ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken tramvay duraklarında; "Raylarda oluşan teknik bir arıza nedeniyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" şeklinde anonslar yapıldı.

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