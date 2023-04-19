Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza! Raylarda hasar oluştu seferler aksadı
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında rayda oluşan hasar nedeniyle seferler aksadı. Raylarda çalışma yapılırken, duraklarda ise insan yoğunluğu oluştu.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde rayda oluşan hasar nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı. Raylarda çalışma yapılırken, duraklarda yoğunluk oluştu.
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde Yusufpaşa Tramvay İstasyonu'nun Bağcılar yönünde rayda oluşan arıza nedeniyle Yusufpaşa İstasyonu tek yönü yolcu tramvay trafiğine kapatıldı.
Tramvay istasyonunun tek yönlü kapatılması nedeniyle diğer duraklarda da yolcu yoğunluğu yaşandı. Yusufpaşa tramvay istasyonunda Metro İstanbul'a bağlı çalışma ekipleri, rayda oluşan hasarı gidermek için çalışma gerçekleştirmeye başladı.
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