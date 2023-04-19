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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: Firari şüpheli evinde yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2023
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Gaziantep’te FETÖ operasyonu: Firari şüpheli evinde yakalandı

Son dakika haberleri... Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü hükümlüsü yakalandı. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan C.Ç, cezaevine teslim edildi.

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