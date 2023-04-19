Fatih’te sepetli vinç devrildi: 2 yaralı

Kaza, Molla Gürani Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Oğuzhan Caddesi'nde yapılan çalışma sırasında 34 GGV 199 plakalı sepetli vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada 2 operatör hafif şekilde yaralandı.