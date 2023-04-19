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Fatih'te sepetli vinç devrildi: 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2023
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Fatih’te sepetli vinç devrildi: 2 yaralı

Fatih'te gece saatlerinde sepetli vinç çalışma yapıldığı sırada devrildi. Kazada 2 vinç operatörü hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Molla Gürani Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Oğuzhan Caddesi'nde yapılan çalışma sırasında 34 GGV 199 plakalı sepetli vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada 2 operatör hafif şekilde yaralandı.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan operatörlere ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de caddeyi araç geçişine kapatarak önlem aldı. Devrilen sepetli vinç, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kapatılan yol vincin kaldırılmasından sonra tekrar araç trafiğine açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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