2023 Son teravih ne zaman kılınacak? Arefe günü teravih namazı var mı, kılınır mı?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

*Teravih namazı yatsı namazının dört rekatlık ilk sünneti, ardından dört rekatlık farzı ve iki rekatlık sünnet-i mekkesi kılındıktan sonra "teravih namazına niyet ederek" kılınmasıyla başlar.

*Teravih namazı daha önce belirttiğimiz gibi iki rekat veya dört rekat olarak kılınabilir.

*Şayet kişi iki rekat kıldıktan sonra selam verip diğer rekatlarına selamdan sonra devam edecekse öncelikle niyet alır ve tekbir getirerek namaza durur.