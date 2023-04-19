4 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: Sokak köpekleri sırtından ısırdı

"OYUN OYNARKEN OĞLUMA KÖPEKLER SALDIRDI VE SIRTINDAN ISIRDI"



Oyun oynarken oğluna köpeklerin saldırdığını söyleyen baba Mustafa Sözcü, "Dün akşam İhsangazi'de eski TOKİ evleri olarak bilinen mevkinde oğlum oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğramış. Sırtından ısırılan oğlumu önce İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırdık, ondan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildik. Gece geç saatlere kadar oğlumun tedavisi için uğraştık. Hayvansever arkadaşlar, bu hayvanlara çok sahip çıkıyor, çok seviyorlar. O zaman hayvanseverler, bu hayvanları buradan alıp istedikleri yerde beslesinler. Bizlerden uzakta tutsunlar. Biz de hayvanları seviyoruz ama çocuğumu daha çok seviyorum" dedi.