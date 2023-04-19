Arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Fazileti ve önemi nedir? Arife günü oruç tutarsa 2 yıllık oruç sevabı alır mı?
On bir ayın sultanı Ramazan'a veda ederken bayram öncesi bizi karşılayan Arefe günü de oldukça önemli yere sahiptir. Müslümanların iki büyük bayramından biri olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki Arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Fazileti ve önemi nedir? Arefe günü oruç tutarsa 2 yıllık oruç sevabı alır mı?
Kurban ve Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününe Arefe denilmektedir. Ramazan-ı Şerif'e veda ederken Müslümanlar Arefe gününde oruç tutulup tutulamayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki Arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Fazileti ve önemi nedir? Arife günü oruç tutarsa 2 yıllık oruç sevabı alır mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
AREFE NEDİR?
Arefe, dini bayramlardan bir önceki güne verilen isimdir.
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Arefe günü, bayramdan bir gün önceyi ifade eder. Ramazan Bayramı arefesinde oruç tutmak da gereklilikler arasında yer alıyor. Arefe, bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.
AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?
"Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 18-19 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi
- Elveda Ya Şehri Ramazan Mesajları 2023 | En güzel, resimli, hadisli, kısa, uzun Ramazan'a veda mesajları ve sözleri!
- Arefe günü teravih namazı var mı, kılınır mı? 2023 Son teravih ne zaman kılınacak?
- TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır? TOKİ IBAN numarası ile 500 TL para iadesi nereden alınır?
- Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze öldü mü? Pelin Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrılacak mı?
- Hande Erçel ona benzetiliyordu! Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın son hali hayran bıraktı! Doktor Civanım’da Kemal Sunal’ın partneriydi...
- Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, zam geldi mi 2023? Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyeleri yattı mı?
- LGS gün sayacı 2023 | LGS'ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
- Kayseri'de Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Kayseri bayram namazı saatleri 2023!
- Yalı Çapkını 29.bölüm fragmanında ortalık savaş alalına döndü! Halis Ağa bu sefer dayanamadı! Boğazına sarıldı tokadı yapıştırdı
- DGS başvuru tarihleri 2023 | DGS başvuruları ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı?
- Gaziantep'te bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Gaziantep Ramazan Bayramı saatleri 2023...