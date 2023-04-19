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Arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Fazileti ve önemi nedir? Arife günü oruç tutarsa 2 yıllık oruç sevabı alır mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2023
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Arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Fazileti ve önemi nedir? Arife günü oruç tutarsa 2 yıllık oruç sevabı alır mı?

On bir ayın sultanı Ramazan'a veda ederken bayram öncesi bizi karşılayan Arefe günü de oldukça önemli yere sahiptir. Müslümanların iki büyük bayramından biri olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki Arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Fazileti ve önemi nedir? Arefe günü oruç tutarsa 2 yıllık oruç sevabı alır mı?

Kurban ve Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününe Arefe denilmektedir. Ramazan-ı Şerif'e veda ederken Müslümanlar Arefe gününde oruç tutulup tutulamayacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki Arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Fazileti ve önemi nedir? Arife günü oruç tutarsa 2 yıllık oruç sevabı alır mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

AREFE NEDİR?

Arefe, dini bayramlardan bir önceki güne verilen isimdir.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü, bayramdan bir gün önceyi ifade eder. Ramazan Bayramı arefesinde oruç tutmak da gereklilikler arasında yer alıyor. Arefe, bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

AREFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

"Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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