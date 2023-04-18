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Kahramanmaraş depreminde ağır hasar almıştı! Canlarını hiçe sayıp hırsızlık için girdiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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Kahramanmaraş depreminde ağır hasar almıştı! Canlarını hiçe sayıp hırsızlık için girdiler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te ağır hasarlı binanın 4 dairesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

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