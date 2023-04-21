İstanbul 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta? İller göre namaz saatleri...
"İstanbul 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Bayram namazı için sabah saatlerinde camilerin yolunu tutacak vatandaşlar, bulundukları illere göre namaz saatlerini merak ediyor. Peki, İstanbul 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta? İller göre namaz saatleri...
"İstanbul 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 21 Nisan'da idrak edilecek. İslam alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu. . Peki, İstanbul 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta? İller göre namaz saatleri...
Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49
Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20
Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43
Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.
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