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Yüksek lisans ve doktoraya 750 bin TL'lik destek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2023 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
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Yüksek lisans ve doktoraya 750 bin TL’lik destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi halen 5 bin üniversite ve 5 bin de meslek lisesi öğrencisinin yararlandığı burs uygulamasının kapsamını genişletiyor. BURSKOOP tarafından 10 doktora ve 10 adet yüksek lisans tezi için toplamda 750 bin TL’lik destek sağlanacak.

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