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Son dakika: Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2023
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Son dakika: Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan şüpheliler arasında terör örgütü FETÖ ile ilişkisi olduğu belirlenen M.G.Ö., sınırda yakalanarak gözaltına alındı.

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