17 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tesbih namazı ne zaman kılınır? Tesbih namazı fazileti nedir, evde kılınır mı, nasıl niyet edilir?

Tesbih namazı ne zaman kılınır? Tesbih namazı fazileti nedir, evde kılınır mı, nasıl niyet edilir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023
ABONE OL
Tesbih namazı ne zaman kılınır? Tesbih namazı fazileti nedir, evde kılınır mı, nasıl niyet edilir?

"Tesbih namazı ne zaman kılınır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek Kadir Gecesi ibadetleri gündemdeki yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceyi ibadetlerle dolu geçirmek isteyenler tarafından tesbih namazı kılınışı Diyanet ile araştırılıyor. Peki, Tesbih namazı ne zaman kılınır? Tesbih namazı fazileti nedir, evde kılınır mı, nasıl niyet edilir?

"Tesbih namazı ne zaman kılınır? Tesbih namazı fazileti nedir, evde kılınır mı, nasıl niyet edilir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayının 27. gününe denk gelen bu mübarek gecede yapılacak ibadetler arasında; namaz kılmanın fazileti de oldukça büyüktür. Peki, Tesbih namazı ne zaman kılınır? Tesbih namazı fazileti nedir, evde kılınır mı, nasıl niyet edilir?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

"Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Müslümanlar ömürlerinde bir kez Tesbih namazı kılmaları tavsiye edilir. Kerahet vaktinde kılınmaz, genellikle Kadir Gecesi'nde kılınır.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Tesbih namazı 4 rekattır. 4 rekat olmasına rağmen okunulan dua ve sureler gereği uzundur.

TESBİH NAMAZI FAZİLETİ

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA