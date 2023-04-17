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Yolcu otobüsü alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2023
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Yolcu otobüsü alev alev yandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bir yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangının ardından yolcu otobüsü kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralı ve can kaybının olmadığı bildirildi.

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