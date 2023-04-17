Kocaeli'de teslimata gitti silahlı saldırıya uğradı! Kuryeciye sipariş veren bakın kim çıktı
Kan donduran olay dün Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana geldi. Yemek siparişi verilen adrese gittiğinde kendisini bekleyen 4 kişiden 1'inin pompalı tüfekle saldırısında yaralanan S.Ö., polise verdiği ifadede, kendisini vuran kişinin daha önceden 'kız meselesi' yüzünden husumetlisi olan A.Ö. olduğunu söyledi. Polis, A.Ö. ve olaya karışan diğer 3 şüphelinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli'nde yaşanan olay, dün akşam saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi, 222'nci Sokak üzerinde meydana geldi. Restoranda kurye olarak çalışan Ö.S., bir müşterinin istediği siparişleri verilen adrese götürdü. Ö.S., burada kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Açılan ateş sonrası kalçasından yaralanan motokurye Ö.S. kanlar içerisinde yere yığıldı. 4 şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı. Yaralı kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Hastanede normal serviste tedavisi süren Ö.S., polise verdiği ifadede kendisini vuran kişinin daha önceden 'kız meselesi' yüzünden husumetli olduğu A.Ö. olduğunu söyledi. Polis, kuryenin ifadesi doğrultusunda A.Ö. ve beraberindeki diğer 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı. A.Ö.'nün daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde aldığı siparişi teslim etmek üzere motorunu durdurarak inen kurye, kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle saldırısına uğruyor. Görüntülerde şüphelilerin olay yerinden kaçması da yer aldı.
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