Kocaeli’de teslimata gitti silahlı saldırıya uğradı! Kuryeciye sipariş veren bakın kim çıktı

Hastanede normal serviste tedavisi süren Ö.S., polise verdiği ifadede kendisini vuran kişinin daha önceden 'kız meselesi' yüzünden husumetli olduğu A.Ö. olduğunu söyledi. Polis, kuryenin ifadesi doğrultusunda A.Ö. ve beraberindeki diğer 3 kişinin bulunması için çalışma başlattı. A.Ö.'nün daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.