Ramazanda Alo Fetva Hattı’na gelen ilginç sorular: Krem sürmek orucu bozar mı?

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, müftülük bünyesinde 23 personelin hatta görev yaparak, arayanlara bilgilendirme yaptığını söyledi. Hattı arayanların merak ettiği sorular hakkında bilgi veren Yalçınkaya, "En çok oruç, zekat ve namaz ile ilgili soru oluyor. 'Sahurda ezan bitene kadar yiyip içebilir miyiz?' diye soruluyor. Ezan okunduğu zaman yeme içmeyi bırakmalıyız. Depremzedelere zekat verilmesi hakkında sorular geliyor. 'Torunuma, nİneme, gelinime, damadıma fitre, zekat verebilir miyim?' gibi soru soruluyor. Gelin ve damada zekat verilebileceğini belirtiyoruz. Ramazan ayında 'İğne yaptırmak, kulak veya göze damla kullanmak, burun spreyi orucu bozar mı?' gibi sorular geliyor. Gıda cinsinden olmadığı müddetçe enjeksiyon yaptırmak, burna sprey, göz ve kulak damlasının orucu bozmayacağını anlatıyoruz. Nasıl abdest alırken ağza alınan su orucu bozmuyorsa, sprey, krem kullanımının orucu bozmayacağını söylüyoruz. Fıtır sadakası hakkında soru geliyor" diye konuştu.

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