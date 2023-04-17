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28 yılda 3 barajlık tasarruf

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2023
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28 yılda 3 barajlık tasarruf

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı yatırımlarıyla Bursa’da 28 yılda 3 barajlık su tasarrufu sağlandı. Bundan 28 yıl önce baraj suyunun sadece yüzde 35’ini abonelerine ulaştırabilen BUSKİ, güçlü altyapı sayesinde bugün baraj suyunun yüzde 80’ini Bursalılara sunuyor. Eğer kayıp kaçakla böylesi etkin mücadele edilmeseydi, mevcut 2 baraja ilave olarak 3 baraja daha ihtiyaç duyulacaktı.

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