Bursa'da sürücü direksiyon başında uyudu otobüs tarlaya uçtu! Korkunç kaza anı kamerada
Feci kaza geçen günlerde Bursa'da meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü 38 yaşındaki Erdal Batak'ın direksiyon başında uyuyakalmasıyla, araç tarlaya uçtu. 4 kişinin yaralandığı kaza, araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.
Organize Sanayi ile Yolçatı Mahallesi arasında sefer yapan Erdal Batak idaresindeki 16 M 10220 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon başında uyuması nedeniyle tarlaya uçtu.
Kazada 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan otobüs içinde savrulan yolcuların panik anları araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.
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