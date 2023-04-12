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Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2023 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
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Sapanca Gölü’nde su seviyesi yükseliyor

Sakarya'da etkili olmayı sürdüren yağışlarla Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 13 santimetre daha artarak 31,79 metreye ulaştı. Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu temin edilen gölde, doluluğun nisan yağmurlarıyla maksimum seviye olan 32,20 metreye ulaşması bekleniyor.

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