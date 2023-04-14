14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Kilis'te 4 katlı bir bina çöktü! AFAD ekipleri bölgede

SON DAKİKA! Kilis'te 4 katlı bir bina çöktü! AFAD ekipleri bölgede

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
ABONE OL
SON DAKİKA! Kilis’te 4 katlı bir bina çöktü! AFAD ekipleri bölgede

Son dakika haberine göre Kilis’te Şehit Sakıp Mahallesi Yeni Hal Sokak'ta ağır hasarlı 4 katlı boş bir bina çöktü. AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması gerçekleştiriyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA