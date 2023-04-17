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Kırklareli'nde korkutan yangın! Mahsur kalan 15 kişi pencereden tahliye edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2023
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Kırklareli’nde korkutan yangın! Mahsur kalan 15 kişi pencereden tahliye edildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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