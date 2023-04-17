İstanbul’un göbeğinde dehşet dolu anlar! Önce kaçtı sonra ağladı | Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Kazayı gören Müjdat Bulut, "Kamyonet en sol şeritte park halinde bekliyordu. Sonra aniden dönüş yapmak isteyince otobüs duruyor ama en sağ şeritten gelen motosikletliye çarptı. Kamyonet sürücüsü kaçtı ama peşinden gidenler yakalamış. Hatalı dönmeye çalıştığı için kaza oldu" diye konuştu.