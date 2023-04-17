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İstanbul’un göbeğinde dehşet dolu anlar! Önce kaçtı sonra ağladı | Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2023 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
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İstanbul’un göbeğinde dehşet dolu anlar! Önce kaçtı sonra ağladı | Ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay dün İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonet motosikletliye önce çarptı ardından da olay yerinden kaçtı. Motosikletli yaralanırken,  kazayı gören çevredekilerin kovalamacasıyla kamyonet sürücüsü yakalanarak polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, nefes kesen kovalamaca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da yaşanan kaza, 16 Nisan Pazar Günü Bağdat Caddesi'nde 18.00 sularında meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu 80 DR 573 plakalı kamyonet, seyir halindeyken cadde de hatalı dönüş yapınca Murat Sözeri'nin kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletli yaralanırken, kamyonet sürücüsü hızla olay yerinden kaçmaya başladı.

Kamyonetin kaçtığını gören çevredeki sürücüler, bir yandan polise haber verirken bir yandan da kamyonetin peşinden düştü. Otomobil ve motosiklet sürücüleri ile kaçan kamyonet sürücüsü arasında cadde boyunca nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kamyonette bulunan 2 kişi yaya olarak kaçarken, sürücü yakalanarak polise teslim edildi.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Vatandaşlar tarafından yakalanan kamyonet sürücüsü, "Yanımdakiler söyledi kaç diye, ben öyle bir insan değilim" diyerek ağlamaya başladı. Kamyonet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Sözeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ayağı kırılan Murat Sözeri, kendisine çarpıp kaçan kamyonet sürücüsünden şikayetçi oldu.

Kazayı gören Müjdat Bulut, "Kamyonet en sol şeritte park halinde bekliyordu. Sonra aniden dönüş yapmak isteyince otobüs duruyor ama en sağ şeritten gelen motosikletliye çarptı. Kamyonet sürücüsü kaçtı ama peşinden gidenler yakalamış. Hatalı dönmeye çalıştığı için kaza oldu" diye konuştu.

KOVALAMACA KAMERADA

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde akan trafikte sol şeritte park halindeki kamyonet hatalı dönüş yapınca motosikletliye çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle fırlayan motosikletli park halindeki otomobile çarparken, kamyonet sürücünün kazadan sonra kaçtığı görülüyor.

Bir motosikletli de kaçan kamyonetin peşinden gidiyor. Ayrıca kaçan kamyonetin peşine takılan motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsünün takibi ile kamyonet sürücüsünün yakalanarak polise teslim edilmesi de cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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