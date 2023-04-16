Turkuvaz çadırı çocuklara moral oluyor! Minika çadırında çifte bayram kutlanacak











Deprem felaketi sonrası; bölge için harekete geçen Turkuvaz Medya Grubu, hem depremzedelere yemek hem de çocuklara yönelik çalışmalar yürütüyor. Uzun süredir bölgede olan Turkuvaz Grubu'nun çalışmalarına mercek tuttuk. minikaGO ve minikaÇOCUK Dergileri Genel Yayın Yönetmeni H. Salih Zengin'e, çocuklarla ve depremzedelerin yaşadıklarıyla ilgili izlenimlerini sorduk.

Söz şimdi H. Salih Zengin'de: "6 Şubat'ta yaşadığımız afet gerçekten hayata dair bütün parametlerimizi değiştirdi. İnsanın bir yere ait olduğu ya da her şeyin aynı gideceğine dair sabitlik algısını alt üst eden bir duygu bu. İlk Kahramanmaraş'a gittim ve derin bir iç sızısı eşliğinde adımladım tekrar. Hiç konuşmadan saatlerce dolaştım toz toprağın içinde. İnsanın sözü biter mi? Bitiyormuş. Sükût, sözü esir alıyor işte bu yaşanan gerçek karşısında. Ki Maraş sözün vücut bulduğu, sözü en güzel şekilde kanatlandıran bir şehirdir. Ama Ulu Camii'nin yıkılan minaresinin tepesine konan şaşkın güvercin de susuyordu, bir hayalet gibi enkazlar arasında dolaşan insanlar da. Sözü kuşanan şehir, sessizliğin vakur tacını takınmıştı.