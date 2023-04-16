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Kadir Gecesi Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? Kadir Gecesi'nde istek ve dileklerin kabul olması için nasıl dua edilir?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2023
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Kadir Gecesi Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? Kadir Gecesi’nde istek ve dileklerin kabul olması için nasıl dua edilir?

"Kadir Gecesi'nde edilen dualar kabul olur mu?" sorusu araştırılamay başladı. Kadir Gecesi bu sene 17 Nisan Pazartesi gününe idrak ediliyor. Müslüman alemi Kadir Gecesi hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Peki, Kadir gecesinde isteklerin kabul olması için nasıl dua etmek gerekir? Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? İşte cevabı

"Kadir Gecesi'nde edilen dualar kabul olur mu?" sorusu müslüman alemi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ramazan ayının içinde idrak edilen Kadir Gecesi için sorgulamalar hız kazandı. Bu mübarek geceyi dualarla, ibadetlerle, tesbihlerle ve zikirler çekerek geçirmek isteyenler, Kadir Gecesi'nde istek ve dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur? sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

KADİR GECESİ DUASI

Kadir Gecesinde dua etmek biz müminler için çok önemlidir. Rabbimizin duaları kabul buyuracağı bu mübarek gecede edilecek en kıymettar ibadetlerden birisi de O'na niyaz ve tazarrudur.

Bu gecede edilecek duayı Peygamber Efendimiz (SAV), Aişe validemiz ona sorduğunda (R.ANHA) şu şekilde ifade etmiştir:

"–Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?"

Resulullah Efendimiz (SAV) de şöyle dua etmesini tavsiye etmişlerdir:

"Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"

"Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!.."

(Tirmizî, Daavât 84.)

KADİR GECESİ NASIL DUA EDİLMELİ?

Evvela Kadir Gecesini taat ve ibadet ile geçirmeyi niyet etmeli, akşam ezanından sabah ezanı okunana kadar geçen vakti gücümüz yettiği ölçüde ibadet ile doldurmalıyız.

Mekandan münezzeh, kusurdan müberra Rabbimize her an her yerde dua etmemiz mümkündür. Fakat eğer imkanımız varsa duamızı toplu bir şekilde müminler ile etmemiz faydalıdır. Çünkü Cenab-ı Hak böyle bir gecede birlik olup, uhuvvetle dua isteyen kullarından rahmetini, mağfiretini, ihsanını esirgemez.

Bunun yanı sıra evimizde, yurdumuzda her neredeysek hususi bir mahalde Rabbimizin huzurunda içtenlik ve samimiyetle, göz yaşları içerisinde dua etmek çok önemlidir. Zira Peygamber Efendimiz (SAV),

"İki göz vardır ki, onlara cehennem ateşi değmez:

1- Allah için ağlayan göz,

2- Allah yolunda nöbet tutarak uyanık sabahlayan göz." buyururlar.

(Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd, 12/1639)

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