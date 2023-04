Kadir Gecesi Peygamber Efendimiz nasıl dua ederdi? Kadir Gecesi’nde istek ve dileklerin kabul olması için nasıl dua edilir?

KADİR GECESİ NASIL DUA EDİLMELİ?

Evvela Kadir Gecesini taat ve ibadet ile geçirmeyi niyet etmeli, akşam ezanından sabah ezanı okunana kadar geçen vakti gücümüz yettiği ölçüde ibadet ile doldurmalıyız.

Mekandan münezzeh, kusurdan müberra Rabbimize her an her yerde dua etmemiz mümkündür. Fakat eğer imkanımız varsa duamızı toplu bir şekilde müminler ile etmemiz faydalıdır. Çünkü Cenab-ı Hak böyle bir gecede birlik olup, uhuvvetle dua isteyen kullarından rahmetini, mağfiretini, ihsanını esirgemez.