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Gece yarısı Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD son dakika olarak detayları duyurdu! Son depremler listesi 2023

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.04.2023 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023
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Gece yarısı Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD son dakika olarak detayları duyurdu! Son depremler listesi 2023

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı belirtildi. Saat 00.51'de yaşanan depremin derinliği 7.03 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta saat 00.51'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Yaşanan depremin derinliği ise 7.03 kilometre olarak ölçüldü.

İŞTE DEPREMİN DETAYLARI

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