Bursa’da dereye düşen kızını kurtarmak isterken ikisi de boğuldu

Bölgeye gelen ekiplerce arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerce yapılan arama- kurtarma çalışmasının sonucunda baba- kızın cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenleri sudan çıkarılan baba- kızın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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