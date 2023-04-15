Saatte 6 litre su temizliyor: Marmara pinaların, pinalar da Marmara’nın son umudu

KİLİTTAŞI NİTELİĞİNDE

Mustafa Sarı, "Akdeniz ekosisteminde kilittaşı niteliğindeki pina için Marmara Denizi son sığınak olarak gözüküyor. Oysa Marmara Denizi iklim değişimi, durağan deniz şartları ve kirlilik tarafından tetiklenen Müsilaj felaketiyle boğuşuyor 2021 yılından beri. Yani Marmara Denizi de kendi canının derdinde. Şimdilerde deniz yüzeyinde gözükmese de 2021 ilkbaharında yaşanan felaket düzeyindeki müsilaj oluşumu Marmara Denizi ekosisteminde ciddi hasarlar oluşturdu. Marmara Denizi Eylem Planı'nın (MDEP) tam uygulanması halinde beş yıl içinde deniz ekosisteminde iyileşme beklentisi yüksek. Bir tarafta müsilaj felaketinin tekrarı riskine maruz Marmara Denizi, diğer tarafta pina için son sığınak Marmara Denizi… Birbirine umut olmuş bir habitatla bir türün gelecek senaryosu adeta."