Prag’da skandal hareket! Türk bayraklı sevince müdahale: Oyuncular formadaki ay yıldızla karşılık verdi

FORMADAKİ BAYRAĞI ÖPTÜLER

Sahadaki güvenlik görevlisinin müdahalesine rağmen Türk bayrağını alan basketbolcular sonrasında ise organizasyondaki bir başka yetkilinin engellemesiyle karşı karşıya kaldı. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları, elinden Türk bayrağının alınmasının üzerine, formalarında yer alan Türk bayrağını göstererek, tepki gösterdi.