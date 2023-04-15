Aksaray'da 1500 genç Ramazan ayının son cumasında Ulu Camii'ne akın etti! Vali Hamza Aydoğdu sosyal medyadan paylaştı
Aksaray'da Gençlik Grubu üstesi 1500 öğrenci, "Değerlerimizi Öğreniyoruz" projesi kapsamında Ramazan ayının son cuması için tarihi Ulu Camii'nde buluştu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da gençlerin daveti üzerine camiye gelirken, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı bir paylaşım da büyük ilgi çekti.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, çeşitli liselerden öğrencilerin oluşturduğu gençlik grubunun daveti üzerine Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile gençlerle Ulu Camii'de buluştu.
Gençlerin çoğunluk oluşturduğu Ulu Camii tarihi günlerinden birini yaşanırken, cami kısa sürede doldu. Yüzlerce vatandaş bir araya gelirken, cuma namazı cami dışına kadar taştı. Vali Hamza Aydoğdu, gençlere düzenledikleri organizasyon ve davetleri nedeniyle teşekkür ederken, Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşadıklarını belirtti.
Gençlerin milli ve manevi değerlere verdikleri önemin büyük anlam ifade ettiğini belirten Vali Aydoğdu, Ramazan ayının son cumasına gençlerle birlikte veda ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.
Vali Aydoğdu sosyal medya hesabı üzerinden camiye giden gençlerin birkaç ay önce yaşadığı bir diyaloğu da yazdı. Vali Aydoğdu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
-Gençler nereye gidiyorsunuz?
-Camiye amca.
-İnşallah camiye gidiyorsunuzdur!
Bu diyalog, aylar öncesi bir günde uzun saçlı, birisi de küpeli olan üç genç ile yaşlı bir amca arasında geçiyor. Gençlerin dış görünüşleri, yaşlı amcanın biraz da alaycı, "inşallah" demesine sebep olmuş. Belli ki inanmamış gençlere...
Gençler bu duruma fena içerlemişler. Ramazan'ın son cuma namazında buluşmak üzere sözleşmişler. Bizi de davet ettiler. Bin beş yüz genç, Aksaray'ın tarihi Ulu Camii'nde bir araya geldiler. Yaşlı amcalar dışarda kaldılar. İçeriye girebilenler de merdivenlerde anca yer buldular... Gençler bir başkalar. Nahifler, kırmıyorlar, küsmüyorlar... Tepkilerinde bile çok şıklar. Buna sebep olan yaşlı amca bugün camide var mıydı, yer bulabildi mi bilinmiyor.
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