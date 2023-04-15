Aksaray’da 1500 genç Ramazan ayının son cumasında Ulu Camii’ne akın etti! Vali Hamza Aydoğdu sosyal medyadan paylaştı

Gençler bu duruma fena içerlemişler. Ramazan'ın son cuma namazında buluşmak üzere sözleşmişler. Bizi de davet ettiler. Bin beş yüz genç, Aksaray'ın tarihi Ulu Camii'nde bir araya geldiler. Yaşlı amcalar dışarda kaldılar. İçeriye girebilenler de merdivenlerde anca yer buldular... Gençler bir başkalar. Nahifler, kırmıyorlar, küsmüyorlar... Tepkilerinde bile çok şıklar. Buna sebep olan yaşlı amca bugün camide var mıydı, yer bulabildi mi bilinmiyor.