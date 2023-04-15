15 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2023
ABONE OL
Kadıköy’de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy’de bir kafede sebebi bilinmeyen bir yangın paniğe yol açtı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA