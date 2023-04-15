Madeni paraların ağırlık değişimi sonrası Darphane’den yeni açıklama: Bankamatikler paraları kabul ediyor mu?

"TAMAMEN SPEKÜLASYON"

Hurdacıların haksız kazanç ettiği iddialarına yanıt veren Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Şahin, "Bu tamamen spekülasyon çünkü 1 lirayı 1 liraya alan insan bunu ayrıştırmak için sonuç itibarıyla eritecek. Bu ayrıştırma maliyetleri ile birlikte muhtemelen 1 buçuk liraya mâl edecek. 1 buçuk liraya mâl edilen şeyi kaça satacak. Dolayısıyla bu spekülasyondan başka bir şey değil. Tamamen ülkemizin ve paramızın itibarını düşürmek için yapılan paylaşımlar" diye konuştu.

"DÜZENLEMEMİŞSE DOĞAL OLARAK BÖYLE BİR SIKINTI YAŞAYABİLİR"

Şahin, bazı otomat üreticilerinin şikayetleriyle ilgili ise "Otomatlarla alakalı olarak, parayı çıkartmaya karar verdiğimiz zaman Merkez Bankası ile birlikte çalışıyoruz. Üretmiş olduğumuz örnekleri Merkez Bankası'na gönderiyoruz, onlar da tüm bankalara gönderiyorlar. Bankaların bankamatiklerinde böyle bir sıkıntı yok. Otomatlarla alakalı olarak ise zaten otomat üreticilerine de Merkez Bankası yeni paraları gönderiyor, 'Bundan sonraki otomatlarınızı ve mevcut otomatlarınızı buna göre düzenleyin' diyor. Şayet bunlar düzenlememişse doğal olarak böyle sıkıntı yaşanabilir çünkü inceliğe ve ağırlığa hassas metaller bunlar" şeklinde konuştu.