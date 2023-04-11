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14 yıl sonra bir ilk! Madeni paralarda değişiklik

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.04.2023 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
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14 yıl sonra bir ilk! Madeni paralarda değişiklik

Artan maliyetlerden sonra Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü madeni paralarda değişikliğe gitti. İlk başta daha hafif olan 1 lira ve 50 kuruşlar piyasaya sürüldü. Görünüşü eskilerle aynı gibi olsa da yeni paralar biraz daha ince. Uygulamayla para imalatında yüzde 30 tasarruf sağlandı. İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalarsa devam ediyor.

Gramı azaldı, ağırlığı değişti, inceldi. 14 yıl sonra madeni paralarda değişikliğe gidildi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü artan maliyetlerden sonra çalışmalara başladı. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişti. üretimde yüzde 30 tasarruf sağlandı.

Paraların ağırlıkları da değişti. 1 lira 8.2 gramdan 6.6 grama geriledi. 50 kuruşsa 6.8 gramdan 5.5 grama düştü.

Paranın kalınlığı da yaklaşık yarım milim oynadı.

İlk etapta bir lira ve 50 kuruş piyasaya sürüldü. 1, 5, 10 ve 25 kuruşla ilgili çalışmalarsa devam ediyor.

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