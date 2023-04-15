Alkollü sürücü dehşeti: Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Adana'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Can Özşenoğlu, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası polis merkezine götürülen alkollü sürücü, gözaltına alındı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. E.S. yönetimindeki 01 FS 009 plakalı otomobil, yaya geçinden yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Can Özşenoğlu'na çarptı.
Otomobilin altında yaklaşık 20 metre sürüklenen Özşenoğlu, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Özşenoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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