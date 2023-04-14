Ankara’da kesik baş vahşeti! 45 gün sonra bulundu | Ekipler inceleme başlattı
Kan donduran vahşet Ankara’nın Haymana ilçesinde meydana geldi. Otluk bir arazide bir erkeğe ait kafatası ve kemikler bulundu. Yaklaşık 45 günlük olduğu belirlenen ceset Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, öldürülen kişi ile katil zanlısının yabancı uyruklu olma ihtimali üzerinde duruluyor. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
Ankara'da yaşanan olay, Kadıköy Mahallesi Armutludere mevkiindeki otluk arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyunlarını meraya çıkaran çoban Sabit Yürük, ağaçlar arasında bir kafatasına rastladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kafatasının bir insana ait olduğunu belirleyerek, cesedin kalan kısmını aramaya başladı. Ekipler, bir günlük çalışmanın ardından cesetten kalan kemikleri de bularak incelenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderdi.
"VAHŞİ ŞEKİLDE BİR CİNAYET İŞLENMİŞ"
Sabit Yürük, cesedi tesadüfen bulduğunu söyleyerek, "Koyun sürüsünü dolaştırdıktan sonra Armutludere köyüne gidiyordum. O sırada yerde ceset görünce bakmaya gittim. Köyümüzün muhtarına durumu bildirdim. O da jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Adamı keserek öldürdükten sonra buradaki çalılara atmışlar. Burası tenha bir yer olduğu için cinayet yeri olarak uygun bulmuşlar sanırım. Adamın kafasını kesmişler, vücudunu parçalamışlar. Vahşi şekilde bir cinayet işlenmiş. Ceset burada 45 gün kalmış. Tesadüfen görmüştüm cesedi. Yoksa uzun süre daha kalırdı burada. Köyümüzde yabancı uyruklu kişiler çalışıyor. Ölen kişinin o olduğunu düşünüyoruz. Öldüren kişi de yabancı uyruklu olabilir. Çünkü köyümüzde bu tür olayları yapan kişiler olmaz" dedi.
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