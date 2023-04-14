Ankara’da kesik baş vahşeti! 45 gün sonra bulundu | Ekipler inceleme başlattı

"VAHŞİ ŞEKİLDE BİR CİNAYET İŞLENMİŞ"

Sabit Yürük, cesedi tesadüfen bulduğunu söyleyerek, "Koyun sürüsünü dolaştırdıktan sonra Armutludere köyüne gidiyordum. O sırada yerde ceset görünce bakmaya gittim. Köyümüzün muhtarına durumu bildirdim. O da jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Adamı keserek öldürdükten sonra buradaki çalılara atmışlar. Burası tenha bir yer olduğu için cinayet yeri olarak uygun bulmuşlar sanırım. Adamın kafasını kesmişler, vücudunu parçalamışlar. Vahşi şekilde bir cinayet işlenmiş. Ceset burada 45 gün kalmış. Tesadüfen görmüştüm cesedi. Yoksa uzun süre daha kalırdı burada. Köyümüzde yabancı uyruklu kişiler çalışıyor. Ölen kişinin o olduğunu düşünüyoruz. Öldüren kişi de yabancı uyruklu olabilir. Çünkü köyümüzde bu tür olayları yapan kişiler olmaz" dedi.