Efsaneler THY için buluştu! Devler Ligi’ne özel reklam

"BU FİLM, FUTBOL TUTKUSUNU HAYATA GEÇİRİYOR"

Cafu da filmde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Futbolun böyle bir proje ile birleştirildiğini görmek ve bu isimler ile bir araya gelmek bana ve tüm sporseverlere armağan niteliğinde. Bu film, görsel zenginliği ve senaryodaki heyecanı ile futbol tutkusunu hayata geçiriyor." ifadelerini kullandı.

THY'nin UEFA Şampiyonlar Ligi temalı bir diğer reklam filmi de bu ay içerisinde izleyicilerle buluşacak. Ayrıca, bu efsanelerin yer aldığı birçok film ve video da gelecek günlerde THY'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.